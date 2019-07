Kürdəmir rayonunda taksi sürücüsünə qarşı duldurluq etmiş şəxslər tutulub.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Baş Cinayət Axtarışı İdarəsi və Kürdəmir RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon sakini Y.Səmədova bıçaqla xəsarət yetirib 50 manat pulunu quldurluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən Ucar rayon sakinləri N.Çıqqarov, R.İbrahimov və P.Quliyev saxlanılıb.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

