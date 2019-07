Xalq artisti Həmidə Ömərova kitab yazıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, bu barədə İnstaqram səhifəsində məlumat verib. Aktrisa çapdan yeni çıxan kitabının fotosunu paylaşaraq əlavə edib:

"15- 20 ildə yazdığım həyat hekayələrimin bir hissəsini ve ssenarimin 1- ci hissəsini nəşr etdirdim. Çox az sayda. Məndən əzizlərimə, dostlarıma yadigar qalar".

Milli.Az

