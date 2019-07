"Yay Fest" çərçivəsində 500 gəncin iştirakı ilə fleşmob keçirilib (VİDEO)

Bakı. Trend:

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 50-ci ildönümü münasibətilə "Yay Fest" çərçivəsində 500 gəncin iştirakı ilə fleşmob keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, fleşmob Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının və “Cavan” Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Şahdağ Turizm Mərkəzində təşkil olunan “YayFest – gənclər düşərgəsi” çərçivəsində keçirilib.

Tədbir çərçivəsində Ulu Öndərin Qusar rayonunda ucaldılmış abidəsi ziyarət olunub.

