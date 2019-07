İki yük maşını toqquşdu - 3 nəfər xəsarət aldı

Bakı-Qazax yolunda səhər saatlarında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə yolun Kürdəmir ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İki yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində onların üzərində olan yüklər yola dağılıb, üç nəfər isə xəsarət alıb.

Hadisə yerinə cəlb olunan Təcili Tibbi Yardım briqadası xəsarət alanlara ilkin tibbi yardım göstəriblər. Onlardan ikisi hadisə yerindən ambulator müalicəyə yola salınıb, bir nəfər isə başından xəsarət alaraq Kürdəmir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatıdırıb.

Xəstəxanadan verilən məlumata görə, o, 1948-ci il təvəllüdlü Nəsibov Əziz Veyis oğludur, ona başın yarığı diqanozu qoyulub.

Ə.Nəsibova tibbi yardım göstərildikdən bir qədər sonra ambulator müalicəyə göndərilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.