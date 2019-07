Bu şəhərin nədən hazırlandığını bilənlər şok olur - FOTOLAR

İsveçli sənətkar Cohanna Martenson xam maddəsi çörək olan və kifləndikcə xarabaya çevrilən kiçik bir şəhər yaradıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, sənətkarın 2009-cu ildə “Dekorasiya” adlandırdığı fotosessiya üçün çörəkdən hazırlanmış bir şəhər hazırlayıb və 6 müddətində hər gün getdikcə kiflənən bu şəhərin fotolarını çəkib.

Kifin təsiri ilə hər gün getdikcə xarabalığa çevrilən bu kiçik şəhər sənətsevərləri özünə heyran buraxıb. “Çörək şəhər” seriyasının yaradıcısı Martenson Londonda Battersea Sənət Mərkəzi və Arcola Teatrında işləyib.

O, teatrdakı işlərinə görə bir neçə mükafatla təltif olunub.

https://metbuat.az/news/1226003/rihanna-luks-villasini-sok-qiymete-kiraye-verdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.