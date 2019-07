Suriyada avtomobil partladılıb, 4 hərbçi ölüb

Suriyanın cənubundakı Dəra vilayətində hərbi avtomobil partladılıb, 4 suriyalı hərbçi ölüb, 14-ü isə yaralanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə RİA "Novosti"yə vilayət polisindəki mənbə məlumat verib.

Mənbənin sözlərinə görə, terrorçular hərbçiləri evdən hərbi hissəyə daşıyan avtomobilə partlayıcı qurğu quraşdırıblar.

Öz növbəsində yerli KİV Dəra şəhərində güclü partlayış olduğu barədə məlumat yayıb. O cümlədən qeyd olunub ki, hərbi avtomobil terrorçular tərəfindən Dəra şəhərinin qərbindəki Yaduda kəndinə gedən yolda hücuma məruz qalıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.