Bakıda ağır yol qəzası törətmiş şəxs tutulub.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Suraxanı RPİ 31-ci PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində iyulun 12-də Bakı şəhər sakini Şükufə Qurbanovanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən sürücü müəyyənləşdirilib. “Opel” markalı avtomobilin sürücüsü - paytaxt sakini B.Nəzərli saxlanılıb.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

