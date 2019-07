Bidzina İvanişvili: “Tbilisidə etirazçılara qarşı gücün tətbiqi legitim olub”

“Vaşinqton və Avropada heç kəsdə iyunun 20-də güc tətbiqinin qanunauyğunluğu barədə sual yoxdur”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri Bidzina İvanişvili jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, belə sual olsaydı, daxili işlər nazirinin məsuliyyəti barədə məsələ qalxardı: “Tbilisidə etirazçılara qarşı gücün tətbiqi legitim olub”.

B.İvanişvili qeyd edib ki, daxili işlər naziri Giorgi Qaxarianın istefası bu gün sözün əsil mənasında vətən xainliyi olar.

O qeyd edib ki, aksiyanın dağıdılması zamanı ayrı-ayrı hallarda qeyri-proporsional güc tətbiq olunması ilə bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.