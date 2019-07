Neymar "Barselona"dan başqa üç klubdan birinə keçmək istəyir

Braziliya millisinin futbolçusu Neymar yay fasiləsində PSJ klubunu tərk etməkdə qərarlıdır.

“Report” “Mundo Deportivo”ya istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı hücumu üçün prioritet variant sabiq klubu “Barselona”sıdır. Lakin kataloniyalılar bir müddət əvvəl 120 milyon avroya “Atletiko”nun hücumçusu Antuan Qrizmannı transfer etdiyi üçün Neymarın ora dönüşü çətin görünür.

Bu səbəbdən braziliyalı forvard “Real Madrid”, “Yuventus” və ya “Bavariya”ya keçməyin əleyhinə deyil.

Qeyd edək ki, Neymar 2 il əvvəl “Barselona”dan PSJ-yə rekord məbləğə - 222 milyon avroya keçib. Onun Paris klubu ilə müqaviləsi 2022-ci ilədək qüvvədədir.



