Türkiyənin məşhur müğənnisi Hande Yener ötən gün kosmetika mağazalarının birində görüntülənib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ayaqüstü jurnalistlərlə qısa söhbət edən sənətçi uzun illər küsülü olduğu həmkarı Demet Akalınla barışmasından danışıb.

"Bu, reklam deyil. Biz həqiqətən də barışmışıq. İkimiz də artıq böyümüşük. Keçmiş mövzular bağlanıb və aramız indi çox yaxşıdır",- deyə Yener bildirib.

Milli.Az

