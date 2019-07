Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələrinə dair statistik məlumatlar açıqlanıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri ilə əlaqədar statistik məlumatları açıqlayıb.

Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, rezidenturaya qəbul olmaq üçün müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanmış namizədlər məlumdur. Bundan sonra müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanmış namizədlərin qarşısında ixtisas seçimi aparmaq, seçimini dəqiqləşdirmək və təsdiqləmək (rəsmiləşdirmək) vəzifəsi durur. Bu məqamda düzgün qərar qəbul etmək, öz istəyi ilə yanaşı mövcud müsabiqə vəziyyətinin reallığını – ixtisaslar üzrə plan yerlərini, müsabiqədə iştirak edən namizədlərin topladıqları balların paylanmasını, öz fərdi imtahan göstəricilərinin bu sıralamadakı yerini nəzərə almaq seçimin uğurlu olmasına müsbət təsir göstərə bilər.

Qeyd edək ki, rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi iyulun 22‑dək aparılacaqdır. Müsabiqə şərtini ödəyən namizədlər bu müddət ərzində elektron ərizələrinə daxil olaraq baza ali tibb təhsili üzrə uyğun (bitirdiyi fakültəyə müvafiq olan) ixtisasları “Rezidentura” jurnalının 3-cü nömrəsində dərc olunmuş “Rezidenturaya qəbul aparılan ixtisaslar” bölümündən (səh. 5-7) seçib təsdiq etməlidirlər.

Aşağıdakı cədvəllərdə istiqamətlər və ballar üzrə histoqramı təqdim edirik.

İstiqamət I* – Müalicə işi, pediatriya

Minimal bal : 90.000

Maksimal bal : 173.000

Abituriyenlərin sayı : 250

Ballar üzrə histoqram



