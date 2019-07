Yəməndəki Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Jizan hava limanına hücum edib.

Publika.az xəbər verir ki, hücum pilotsuz uçuş aparatı ilə həyata keçirilib.

Husilərin hərbi sözçüsü Yəhya Sariya feysbuk hesabından verdiyi açıqlamada bildirib ki, hücum hava limanının işinə əngəl törədib.

Hadisə ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanından rəsmi açıqlama verilməyib.

