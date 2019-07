Bakıda iki "Hyundai" toqquşub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə Statistika dairəsi yaxınlığında, Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb. Qəza törədən avtomobillər piyada səkisinə də ziyan vurublar.

Qeyd edək ki, avtomobillərdən biri özəl şirkətə məxsus olub.

Milli.Az

