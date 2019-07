“Çelsi” və 1xBet əməkdaşlıq müqaviləsini bağlayıblar

BK 1xBet “Çelsi” futbol klubunun rəsmi mərc partnyoru oldu. Müqavilənin müddəti 3 ildir – 30 iyun 2022-ci ilədək qüvvədə qalacaq.

2007-ci ildə qurulan BK 1xBet, Asiya, Afrika və Avropanın aparıcı bukmeker şirkətlərindən biridir. Şirkət müştəriləri hər gün 1000 dən çox hadisəyə, futbol, tennis və regbi daxil, mərclər edə bilərlər.

“1xBet i “Çelsi” nin yeni qlobal mərc partnyoru kimi gəbul etməkdən çox məmnunuq. 1xBet- mərc dünyasında ən tez inkişaf etmiş şirkətlərdən biridir və biz onların brendini Böyük Britaniya və dünya üzrə tanıtmasında kömək etməyimizə əminik”- Britaniya ordusunun orden zabiti, “Çelsi” nin kommersiya direktoru Kris Tausend qeyd edib.

“Çelsi” kimi böyük bir klubun partnyoru olmaq - bizim üçün böyük şərəfdir”. Növbəti üç ildə klub azarkeşlərini çox sayda maraqlı və heyranedici hadisələr gözlənilməsinə zəmanət veririk. Və,əlbəttə ki, göy bayrağımızı yuxarı qaldırmağa çalışacayıq.

Əməkdaşlığın başlanğıcında 1xBet şirkəti 2019/20-ci ilin mövsümünə kimi davam edən “Hesabı təxmin et” adlı aksiyanın buraxmasını elan etdi. Aksiyada iştirak etmək üçün Britaniya azarkeşlərinə klubun xususi səhvəsində chelseafc.com Premyer Liqa üçün komandanın oyun hesabını düzgün təxmin etməsi kifayətdir. Aksiyanın hədiyyələri “Çelsi” matçları üçün biletlər, imzalanmış klub atributikası və fan-şopun rəsmi vauçerləri olacaq.

