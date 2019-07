"Tottenhem" "Real"ın satmaq istədiyi Qaret Beyli heyətinə qatmaq istəyir.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, London klubu İspaniya təmsilçisinə rəsmi təkliflə müraciət etməyə hazırlaşır.

"Tottenhem"in "Real"a 60 milyon avro təklif edəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, "Real" Beyli 2013-cü ildə "Tottenhem"dən 101 milyon avroya almışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.