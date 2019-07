Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Boğaziçi Universitetinin Kandilli rəsədxanasının və zəlzələlərin tədqiqi institutunun tədqiqatlarına əsasən, İstanbulda 7,5 bal gücündə zəlzələ proqnozlaşdırılır.

Trend-in məlumatına görə, yeraltı təkanların İstanbulun cənubunda olacağı və Türkiyə tarixində ən dağıdıcı olacağı proqnozlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə seysmik cəhətdən fəal ərazidə yerləşir.

