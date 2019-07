Gökhan Gönülə alternatv axtaran "Beşiktaş" transfer üçün üzünü Almaniyaya döndərib.

Metbuat.az bildirir ki, "qara qartallar" "Bavariya 2"in türk futbolçusu Mərd Yılmazı heytinə qatmaqda maraqlıdır.

Qeyd edək ki, "Bayern Münhen"lə 2021-ci ilə qədər sözləşməsi olan Mərd son mövsüm "Bavariya" forması ilə çıxdığı 27 oyunda 1 qol atmağı bacarıb.

