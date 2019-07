Bakı. Trend:

Çexiyanın Ostrava şəhərində stolüstü tennis üzrə gənclər arasında keçirilən Avropa çempionatı başa çatıb.

Trend-in məlumatına görə, komanda yarışlarında oğlanlardan ibarət Azərbaycan yığma komandası II yeri tutaraq gümüş medal qazanıb.

Şəxsi oyunlarda finala yüksələn Azərbaycan tennisçisi Yu Khinhang çempionatın gümüş medalına sahib olub.

