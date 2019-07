S-400-lərin azərbaycanlı müəllifi: Aşurbəyli kimdir? - FOTO

Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 sistemləri hazırda bütün dünyanın əsas gündəmidir.



Publika.az xəbər verir ki, dünyanın ən yaxşı hava müdafiə sistemi olan, ABŞ istehsalı “Patriot”ları belə kölgdə qoyan S-400 sistemini hazırlayan şəxs azərbaycanlı alimdir.



Rusiya Araşdırmaları İnstitutu İqor Aşurbəyli ilə bağlı Tvitterdə yazıb.





“S-400-lərin müəllifinin türk olduğunu bilirdinizmi? İqor Aşurbəyli, Rusiyanın Azərbaycan əsilli alimidir, S-300 və S-400-lərin müəllifidir”, - tvitdə bildirilir.



İ.Aşurbəyli 1963-cü ildə Bakıda anadan olub. İxtisası mühəndisdir. Əvvəllər Rusiyanın ən gizli sənaye müəssisəsi olan “Almaz-Antey” elmi araşdırmalar şirkətinə rəhbərlik edib. 2016-cı ilə UNESCO tərəfindən nanotexnologiya sahəsində uğurlarına görə medalla təltif edilib.



