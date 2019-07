Şəmkirdə su çəninə, sonra ağaca çırpılan avtomobildə ölən Aqrar Universitetinin tələbəsi imiş

Bakı. Samir Əl - Trend:

Şəmkir rayonunda baş verən ağır yol qəzası nəticəsində ölən şəxs - Şəmkir rayonu Çaparlı kənd sakini Hüseynov Kazım Vəfadar oğlunun Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsinin “Biznesin idarə edilməsi “ ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi olduğu məlum olub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Çaparlı kəndində baş verib. Kənd sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Sadıqov Rəşad Zakir oğlu həmyerlisi Vəfadar Hüseynova məxsus "VAZ 21074" markalı в-391-са-86 Rusiya dövlət nömrə nişanlı avtomobillə idarəetməni itirərək yolun kənarındakı su çəninə, sonra isə ağaca çırpılıb.

Hadisə nəticəsində avtomobildə olan sərnişin, 1998-ci il təvəlüdlü Hüseynov Kazım Vəfadar oğlu ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılsa da, orada ölüb. Hadisə nəticəsində sürücü və sərnişini Mərdanov Fərid Arzu oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

