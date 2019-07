Türkiyəli sənətçi Aşkın Nur Yengi İnstaqram səhifəsində sərt fikirlər yazıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, özünü əxlaqlı biri kimi gördüyünü qeyd edib.

"Əxlaqi dəyərləri yüksək qadınam. Səhnədə özgüvənim yüksək olsa da, şəxsi həyatımda utanıb qızarıram. Buna görə də albomum, mahnılarım reytinqli olsun deyə, şəkildən şəkilə girən qadın deyiləm".

Milli.Az

