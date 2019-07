Azərbaycanda 21 yaşlı tələbə qəzada öldü, dostları ağır vəziyyətdədir - FOTOLAR

Şəmkirdə ağır yol qəzası baş verib.



Metbuat.az bildirir ki, hadisə rayonun Çaparlı kəndində qeydə alınıb. “VAZ 21 07” markalı avtomobil ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobili idarə edən 1998-ci il təvəllüdlü 1998-ci il təvəllüdlü Kazım Vəfadar oğlu Hüseynov hadisə yerindəcə keçinib.



Avtomobildə olan mərhumun həmyaşıdları Mərdənov Fərid Arzu oğlu və Sadıqov Rəşad Zakir oğlu ağır vəziyyətdə Gəncədəki özəl xəstəxanalardan birinə gətirilib. Yaralılar reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.



Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Qəzanın təfərrüatları araşdırılır.

(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.