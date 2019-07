De Rossi karyerasını Argentinada davam etdirməyə yaxındır

"Roma"nın sabiq kapitanı Daniele De Rossi Argentina "Boca Juniors"unun oyunçusu ola bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Canluki Di Martsionun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Argentina komandası və xavbek artıq bu həftə müqavilə bağlaya bilər. Müqavilə 2020-ci ilin martına qədər nəzərdə tutulacaq. Bu müddət ərzində yarımmüdafiəçi 500 min avro qazanacaq.

De Rossi ötən mövsümün sonunda "Roma"nın ona karyerası ərzində yeni müqavilə təklif etməməsi səbəbindən komandanı tərk edib.

Milli.Az

