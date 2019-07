“CinemaPlus” kinoteatrında Bakı və Gəncə sakinləri üçün “Super Yay” aksiyasına start verilib.

"Report" xəbər verir ki, Bakı filiallarında hər gün, istənilən zaman “Fəlakət”, “Bombaltı”, “Çat Kapı Aşk”, “Cinnet”, “Öldür Beni Sevgilim” filmlərinin nümayişi cəmi 5 AZN, Gəncə filiallarında isə hər gün, istənilən zaman həmin filmlərin nümayişi cəmi 3 AZN təşkil edir.

“CinemaPlus” kinoteatrı hər zaman xoş sürprizlər etmək və kino dünyasında olan ən son premyeralar ilə insanları sevindirməyə hazırdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.