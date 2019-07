BMT-nin Baş katibi: "İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə zaman bizi qabaqlayır"

"İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə zaman bizi qabaqlayır. Biz üç çox ciddi antirekordun şahidləri olmuşuq. Əvvələn, istixana qazlarının konsentrasiyası son 3-5 milyon il ərzində ən yüksək səviyyəyə çatıb. İkincisi, Dünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatına görə, 2015-2019-cu illər meteomüşahidələr tarixində ən isti illər olub. Avropada və Cənubi Asiyada rekord dərəcədə isti havalar bunu bir daha xatırladır. Üçüncüsü, dənizin səviyyəsi sadəcə qalxmır, o, getdikcə sürətlə qalxır". BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bu sözləri yüksək səviyyəli siyasi forumun "nazirlər seqmenti"nin açılışında söyləyib. Baş katib daha sonra deyib ki, iqlim dəyişmələrinin nəticələrini, ilk növbədə, əhalinin ən yoxsul və müdafiəsiz təbəqələri hiss edir.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, BMT rəhbərinin sözlərinə görə, beynəlxalq birlik Davamlı İnkişaf Hədəflərinin reallaşdırılması üçün hələ çox iş görməlidir. Quterreş dörd ən mühüm vəzifəni vurğulayıb: davamlı inkişaf üçün özəl və dövlət investisiyaları artırılmalıdır; iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə qeyri-bərabərliyin azaldılmasına kömək etməlidir; beynəlxalq birlik Miqrasiya haqqında Qlobal Müqavilənin müddəalarını yerinə yetirməlidir; davamlı inkişaf insan haqlarına riayət edilməsi ilə ayrılmaz surətdə bağlı olmalıdır.

Sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında iqlim dəyişmələri və Davamlı İnkişafın Hədəfləri mövzularına həsr edilmiş sammitlər və digər mühüm görüşlər keçiriləcəyini xatırladan A.Quterreş ölkələrin hökumətlərini Nyu-Yorka "gəlişigözəl nitqlər" söyləməyə yox, konkret fəaliyyət planları ilə gəlməyə çağırıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.