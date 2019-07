Bakı. Trend:

Ağdam rayonunda 1 nəfər azyaşlının barmağında dəmir halqa sıxılaraq qalıb.

Bu barədə Trend Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Çağırış ünvanına cəlb olunan Qarabağ Regional Mərkəzinin xilasetmə qüvvələri halqanın müvafiq qaydada çıxarılmasını təmin ediblər.

