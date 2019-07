Qədim Misir fironu Tutanhamonun sarkofaqı bərpa olunacaq

Qədim Misir fironu Tutanhamonun taxtadan olan sarkofaqı bərpa edilmək üçün Böyük Misir Muzeyinin xüsusi laboratoriyasına göndərilib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Qədim abidələr üzrə Ali Şuranın baş katibi Mustafa Vəziri məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bu minilliklərlə tarixi olan sarkofaqın bərpa kursunu keçmək üçün muzeyə aparılması barədə qərar qədim abidələr üzrə xüsusi komissiya tərəfindən qəbul olunub. Bu tarixi abidənin Böyük Misir Muzeyinə köçürülməsi üçün yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Bildirilib ki, 1922-ci ildə aşkar edilən sarkofaq ilk dəfə olaraq bərpa ediləcək.

Muzeyin bərpa işləri üzrə direktoru İsa Zeydan qeyd edib ki, sarkofaqın bərpası üzrə işlər səkkiz ay çəkəcək. Onun sözlərin görə, mütəxəssislər sarkofaqın qızıl suyuna salınmış üst qatında çoxlu çatlar aşkar ediblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.