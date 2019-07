Bu ilin yanvar-iyun aylarında dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 milyard 405,5 milyon manat, xərcləri isə 10 milyard 951 milyon manat təşkil edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatlarda bildirilir.

Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında isə qeyd olunur ki, büdcənin icrasında 545,5 milyon manatlıq və ya ümumi daxili məhsulun 1,4 faizi qədər kəsir yaranıb.

Milli.Az

