23 yaşlı qadının ölümündən bir neçə saat əvvəl çəkilən FOTOsu

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, İngiltərədə, Lanakşir qraflığında yaşayan qadın övladını dünyaya gətirdikdən 17 gün sonra dünyasını dəyişib.

23 yaşlı Rebecca Tollan evdəykən anidən halı pisləşib. O, dərhal "University Hospital Monklands"a çatdırılsa da, qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qadının ölüm səbəbi bilinmir. İlkin ehtimala görə, o, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkib.

Daily Record Rebekanın ölümündən bir neçə saat əvvəl güzgü qarşısında çəkdiyi selfi fotosunu əldə edib.

