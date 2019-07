Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 1 127,5 min nəfər və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,3% çox sərnişin daşınıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən “Report”a verilən məlumata görə, daşımaların 99,9%-i dövlət, 0,1%-i isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib.

Son 1 ildə hava nəqliyyatı ilə yükdaşımanın həcmi isə 5,9% azalaraq 94,3 min tona düşüb.



