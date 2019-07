İstanbulun "Beşiktaş" klubu növbəti transferini reallaşdırıb.

Publika.az xəbər verir ki, 3 gün əvvəl ABŞ yığmasının üzvü Tyler Boydu heyətinə cəlb edən klub bu dəfər İtaliyanın "Fiorentina" klubunun müdafiəçisi Vitor Huqonu icarəyə götürüb. 28 yaşlı müdafiəçi qarşıdakı 1 mövsümü icarə əsasınd Türkiyədə keçirəcək. "Beşiktaş" klubu istəsə, gələn ilin yayında müəyyən edilmiş məbləği ödəyərək futbolçunu birdəfəlik transfer edə biləcək.

