İraqın Erbil şəhərində restoranlardan birinə silahlı hücum olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hücum zamanı restoranda Türkiyə Baş Konsulluğunun diplomatları olub. Hücum nəticəsində Türkiyə konsulunun köməkçisi Hakan Karaçayın qətlə yetirildiyi bildirilir.

Hücum naməlum şəxslər tərəfindən törədilib.

Hadisə ilə bağlı başqa detallar açıqlanmır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.