Şimali İraq Kürd Muxtariyyətinin paytaxtı Ərbildə fəaliyyət göstərən restorana silahlı hücum edilib.

Publika.az “Rudaw”a istinadən xəbər verir ki, hücum zamanı içəridə Türkiyə Konsulluğunun nümayəndələri də olub.

Nəticədə Türkiyənin Ərbildəki baş konsulunun köməkçisi Hakan Karaçay ölüb.

“Röyters”in xəbərinə görə, ən az 3 türk diplomat hücumun qurbanı olub.

