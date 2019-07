İraqın şimalında yerləşən Ərbil şəhərində Türkiyə konsulluğunun əməkdaşları olan restorana silahlı hücum nəticəsində 3 diplomat öldürülüb.

“Report” "Hurriyet"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində yaralananlar da var.

Əraziyə təhlükəsizlik qüvvələri və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

Hücum edənlərin kimliyi hələlik məlum deyil.





