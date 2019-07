Facebook, Instaqram sosial şəbəkələri və Whatsapp-da nasazlıq yaranıb.

Milli.Az xəbər verir ki, saat 16-dan etibarən Facebook-a giriş mümkün deyil.

Bu problemin yalnız Azərbaycanda olmadığı güman edilir.

Milli.Az

