İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində terror hücumu baş tutub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, türk diplomatların da olduğu restorana hücum nəticəsində 3 türk diplomat şəhid olub, çox sayda yaralılar var. Ölənlər arasında Türkiyənin Ərbildəki baş konsulunun köməkçisi Hakan Karaçayın da olduğu bildirilir.

