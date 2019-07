Konteyneri nəhəng foto aparat halına gətirdi - FOTOLAR

Fotoqraf Brendan Barry qeyri-adi əşyalardan foto aparat düzəldərək məşhurlaşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, fotoqraf daha əvvəl ananas, vitrin manikeni, çörək kimi əşyalardan kameralar hazırlayıb.

Onun ən məşhur layihəsi isə 200 dollarlıq bir konteynerdən hazırladığı nəhəng kamera və daşına bilən nəhəng qaranlıq otaqdır.

İlk baxışda bu layihə boşa zaman itkisi kimi görünsə də, Barry bu nəhəng kameranın çox uzun zamana başa gəlmədiyini bildirib.

İş başa çatdıqda konteyner foto çəkmə və inkişaf etdirmə sahəsinə çevrilib. Bu yeni kamerası ilə 3 həftə boyunca fotolar çəkən fotoqraf bölgə əhalisi və təhsil mərkəzləri ilə fotoqraflıq atelyeləri təşkil edib.

Üç həftədən sonra yenidən dəyişdirilən konteyner bu dəfə də, özünün çəkdiyi fotoların sərgiləndiyi qalereyaya çevrilib.

https://metbuat.az/news/1226044/bu-seherin-neden-hazirlandigini-bilenler-sok-olur.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.