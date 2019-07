"Ən iri ombaya sahibəm, yaxşı ki, bu qədər pul xərcləmişəm" - FOTO

40 yaşlı ingilis model Britaniyanın ən iri ombalı qadını olmaq üçün əməliyyatına 50 min dollardan çox pul xərcləyib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 4 uşaq anası olan Amanda Lovelie dəfələrlə keçirdiyi sinə əməliyyatından sonra indi də ombasını böyütmək qərarına gəlib.

O, omba dikləşdirmə əməliyyatı üçün 40 min funt-sterlinq xərcləyib. Əməliyyatdan sonrakı görünüşündən razı qalan Amanda əməlinə görə peşman olmadığını söyləyib.

"Əvvəllər arxam o qədər kiçik idi ki, sanki görünməz idi. Amma, indi ən iri ombaya sahibəm. Yaxşı ki, bu qədər pul xərcləmişəm", - Amanda söyləyib.

Milli.Az Amandanın əvvəlki və indiki halının fotolarını təqdim edir:

