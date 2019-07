"Facebook", "İnstagram" və "Whatsapp" sosial şəbəkələrinin işində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nasazlıq bir çox Avropa ölkələrində, eləcə də Rusiya və Azərbaycanda müşahidə olunub.

İstifadəcilər bir müddət şəbəkəyə daxil ola bilməyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.