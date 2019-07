Türkiyə mətbuatı məşhurların "Faceapp" proqramı vasitəsi ilə hazırlanmış şəkillərindən ibarət fotosessiya hazırlayıb.

Milli.Az bildirir ki, "age" trendinə qoşulan məşhurlar arasında Sıla, Demet Akalın, Burak Özçivit və başqaları da var.

Milli.Az maraqlı görüntüləri təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

