İranın Xəndab şəhərində qəsdən adam öldürmədə ittiham olunaraq ölümə məhkum edilmiş daha 1 nəfər edam edilib.

Milli.Az Teleqeraf.com-a istinadən xəbər verir ki, ötən il həyat yoldaşını və onun 3 ailə üzvünü odlu silahla qətlə yetirən məhkum şəhərin küçələrindən birində ictimaiyyət qarşısında dara çəkilib.

Edam edilən məhkumun adı mediaya açıqlanmayıb.

Milli.Az

