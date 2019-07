Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqından qısa zamanda böyük iş - FOTO

Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqının təşkilatçılığı ilə “Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində diaspor vacib amil kimi: KİV-in rolu və müasir proseslər” mövzusunda konfrans keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, tədbiri giriş sözü ilə açan Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqının mətbuat katibi Anar Həsənov təşkilatın fəaliyyəti barədə məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğvindən sonra dövrün tələbinə uyğun olaraq, Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı yaradılıb: “Təşkilat 56 regionu birləşdirə bilib. Qısa müddətdə mühüm işlər görüldü, Respublika Günü təntənəli şəkildə qeyd olundu, deputatlar, ictimai-siyasi xadimlər, diaspor rəhbərləri həmin tədbirdə iştirak etdi. Vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx işləyirik, mədəniyyət nümayəndələri də başda olmaqla onların ölkəmizin ünvanına xoş fikirlər söyləməsinə çalışırıq. İstəyirik ki, Rusiyada azərbaycanlı ekspertlərin sayı çox olsun. Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı gündəmə bəyanatla yox, əməli işlə gəlir”.

Bakı Slavyan Universitetinin Jurnalistika kafedrasının müdiri Şəlalə Həsənova bildirib ki, Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı qısa zaman ərzində fəaliyyəti ilə yeni nəfəs gətirib: “Erməni vandalizmini dünyaya, o cümlədən, Rusiyaya aşılamaq çətindir. Filmlər və digər mədəniyyət nümunələri ilə bunu təqdim edəndə millətlərarası nifaq salınması kimi qiymətləndirilir. Deməli, başqa yollar axtarmalıyıq. Hər şey insan amilindən başlayır. Rusiya isteblişmenti ilə sıx əlaqə qurmalıyıq. Ruslara bizim onlara yaxın olduğumuzu tarixdə olan faktlarla izah etməliyik”.

Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov qeyd edib ki, xaricdə olan hər bir diaspor təşkilatının nümayəndələri yaşadıqları ölkə ilə Azərbaycanın münasibətlərinə istilik gətirməyə çalışmalıdır: “Onlar fəaliyyətləri çərçivəsində dövlətin maraqlarından çıxış etməlidir. Bizim təşkilatlar bu missiyanı yerinə yetirə bilir. Bəzi qüvvələr təəssüf ki, Rusiyada neqativ proseslərin yaranmasına çalışırlar. Elə mübarizəmizdə əsas hədəf də bu istiqamətdə olmalıdır. Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi də böyük işlər görür. Sevindirici haldır ki, diaspor təşkilatlarımız milli maraqlarımızı qorumaq iqtidarındadır”.

Telejurnalist Turan İbrahimovun sözlərinə görə, azərbaycanlılar üz tutduqları xarici ölkədə mühüm məqamı unudur: “Onlar ikili vətəndaşlıq alsalar da, Vətən birdir. Vətən və dövlət anlayışları ya bir-birinə qarışdırılır, ya da ümumiyyətlə, bu anlayışlar bir qrup şəxslər üçün yoxdur. Bəzi soydaşlarımız Azərbaycanla bağlı məsələdə mövqe ortaya qoymaq istəmir. Hansısa qüvvələrin onların şəxsi iddialarına mane olacaqlarını düşünürlər. Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı azərbaycanlıları ölkəmizlə bağlı məsələlərə cəlb etməlidir”.

Tədbirdə eyni zamanda Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqının təşkilatçılığı və maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyətə başlayan Raisar.org saytı təqdim olunub.

