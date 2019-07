"Roma" yeni transferini rəsmən təqdim edib.

Metbuat.az bildirir ki, paytaxt təmsilçisi "Atalanta"dan müdafiəçi Canluka Mançinini heyətinə qatıb. Milli komandanın futbolçusunun keçidi üçün Berqamo təmsilçisinə 26 milyon avro təzminat ödənilib. Futbolçu ilə 5 illik müqavilə bağlanılıb.

Qeyd edək ki, "Roma" daha öncə Amadu Diavara, Pau Lopes və Leonardo Spinatsolanı heyətinə qatıb.

