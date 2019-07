Türkiyəli müğənni Berkay ikinci dəfə ata olub.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

"Qızım Zeynəb. Allah hər kəsə bu duyğunu dadmağı nəsib etsin" deyə, sənətçi yazıb.

Qeyd edək ki, Berkay Özləm Ada ilə 2016-cı ildə evlənib. 2017-ci ilində qızları Arya dünyaya gəlib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.