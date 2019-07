Somalinin Balkad şəhəri yaxınlığında yolun kənarında yerləşdirilən fuqasın partlaması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə, partlayışdan əvvəl şəhər naməlum dəstə tərəfindən iriçaplı pulemyotlardan atəşə tutulub.

Bu hücumun məsuliyyətini hələlik üzərinə götürən olmasa da, müşahidəçilər üsula əsaslanaraq “Əş Şəbab” qrupundan şübhələnirlər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.