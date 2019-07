“AMEA-nın professoru” seçilən alimlərin adları açıqlanıb

“AMEA-nın professoru” adını almaq üçün elan olunan müsabiqədə ölkənin elmi və ali təhsil müəssisələrindən 24 elmlər doktoru iştirak edib.

"Report" xəbər verir ki, onların arasından namizədlərin müəyyən olunması üçün AMEA-nın müvafiq elmi bölmələrinin ümumi yığıncaqlarında seçkilər keçirilib və gizli səsvermə yolu ilə seçilən namizədlər AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilib.

Rəyasət Heyətinin üzvlərinin iştirakı ilə bu gün keçirilən seçkinin nəticələrinə əsasən aşağıda qeyd olunan alimlər “AMEA-nın professoru” adına layiq görülüblər.



