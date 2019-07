“Dirilişin" Ərtoğrulu tamamilə fərqli obrazda - FOTO

İllərdir ki, reytinqlərdə ilk sıralarda qərarlaşan "Diriliş Ərtoğrul" serialının baş qəhrəmanı Engin Altan Düzyatan yeni layihə ilə qarşımıza çıxacaq.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən ekran işindən unudulmaz finalla vidalaşan məşhur aktyor yeni mövsümdən etibarən yeni serialda rol alacaq. O, "Kurşun" adlı tarixi serial ilə tamaşaçıların görüşünə gələcək. Serial "Fox" televiziyasında yayımlanacaq. E.A.Düzyatan bu serialda Orxan Kurşun adında bir prokuroru oynayacaq.

Milli.Az

