"Ulduzun doğuluşu" filmində rol alandan sonra yaxınlaşan Bredli Kuper və Ledi Qaqanın birlikdə yaşadığı iddia edilib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, iki il öncə çəkilişlər üçün bir araya gələn sənətçilər orada tanış olub.

Daha sonra cütlüyün münasibəti ilə bağlı xəbərlərin çıxdığı ilk aylarda Ledi Qaqa nişanlısından, Bredli isə sevgilisi rusiyalı model İrina Şeykdən ayrılıb.

Milli.Az

