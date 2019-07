Reklam fasiləsində olduğuna inanan Fatimə əsəbiləşdi

Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva "5/5" proqramının qonağı olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, veriliş zamanı rəqs ifa etməsi üçün sənətçinin komandası çağırılıb. Lakin üzvlər proqrama gecikiblər.

Aparıcı Zaur Kamal Fatimənin çıxılmaz vəziyyətdə görüb, onu aldadıb. Belə ki, reklam fasiləsin ayrıldığını deyib. Bu zaman isə F.Fətəliyeva prodüserinə irad tutub. Canlı yayımda olmadığına inan sənətçi efir zamanı əsəbiləşib.

Daha sonra Zaur "Canlı yayımdayıq, sənin əsəbiləşməyini görmək istəyirdim" deyə, bildirib.

Milli.Az

