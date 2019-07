Əməkdar artist Teymur Əmrah qəribə paylaşımı ilə diqqət cəlb edib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, səhifəsində eynəkli bir şəxsin fotosunu yayımlayıb.

Sənətçi fotoya "Min dəfə demişəm ki, mənim eynəyimdən taxma" şərhini yazıb, o, bölüşdüyü fotoya gülüş smayliki qoymağı da unutmayıb.

Paylaşımdakı şəxsin kim olması isə məlum olmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.